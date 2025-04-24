У РФ знищено ворожий літак Су-30СМ вартістю $50 млн: деталі від ГУР

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ГУР: Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає

У РФ на території аеродрому «Ростов-на-Дону центральний» згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака – $50 млн.

Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.

«Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає! ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – наголошує розвідка.

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