80 українських бійців не дали багатотисячному угрупованню загарбників прорватися до Києва
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 80 воїнів 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ біля села Мощун на Київщині.
Про це він написав у фейсбуці.
“Всі знають історію про 300 спартанців. У цій війні ми маємо приклади мужності та професійності, про які теж повинен знати світ. 80 воїнів 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ, які намагалися через село Мощун прорватися до Києва“, — повідомив Залужний.
Головнокомандувач наголосив, що світ так само має знати про звірства росіян щодо мирного населення і про наш всенародний спротив окупантам. // ДілоTweet