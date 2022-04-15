80 українських бійців не дали багатотисячному угрупованню загарбників прорватися до Києва

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 80 воїнів 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ біля села Мощун на Київщині.

Про це він написав у фейсбуці.

“Всі знають історію про 300 спартанців. У цій війні ми маємо приклади мужності та професійності, про які теж повинен знати світ. 80 воїнів 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ, які намагалися через село Мощун прорватися до Києва“, — повідомив Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що світ так само має знати про звірства росіян щодо мирного населення і про наш всенародний спротив окупантам. // Діло