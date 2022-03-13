Російські ППО збили свій БПЛА, а доповіли керівництву що вони збили «Байрактар»

Прикладом «військової майстерності» путінських вояк брехати приводить Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine:

Ми зруйнували міф про «непереможність» російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник несе серйозні втрати в особовому складі і техніці.

Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професійності — це ми зразка початку 2014-го.

Показовим прикладом їх «військової майстерності» є історія зі «збитим» українським Байрактаром.

Сьогодні о 9:32 в районі ВЕСЕЛЕ Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК «ТОР» на висоті 3200м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому, російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА «Байрактар» наших Збройних Сил.

Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію.

Ось так воює «друга за потужністю армія світу».