Російські «асвабадітєлі» вбили більше пів тисячі цивільних в Донецькій області — ОВА
Голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив, що російські війська від 24 лютого вбили вже більше пів тисячі цивільних в області.
Про це інформує УНН.
За сьогодні, 14 червня, росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.
“Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.Tweet