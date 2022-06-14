Російські «асвабадітєлі» вбили більше пів тисячі цивільних в Донецькій області — ОВА

Голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив, що російські війська від 24 лютого вбили вже більше пів тисячі цивільних в області.

Про це інформує УНН.

За сьогодні, 14 червня, росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.

“Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.