Рашисти атакували Київ «шахедами», є постраждалі

У столиці лунали гучні вибухи.

Київ у ніч на вівторок опинився під обстрілом російськими ударними безпілотниками. У столиці було чути гучні вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Деснянському районі відомо про падіння уламків “шахедів”. На місце вирушили рятувальники.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що у Деснянському районі є виклик медиків. Згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.

За оновленими даними від КМВА станом на 8 ранку, потерпілих троє, усі відмовилися від госпіталізації.

“У межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники”, – розповів начальник Київської міської військової адміністрації Ткаченко.

Загалом у повітряному просторі Києва фіксували 11 БпЛА. 9 збили, ще два локаційно втрачені. // LB.ua