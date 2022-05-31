Через проблеми з забезпеченням російські окупанти почали їсти собак

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Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.

«Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», – пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Как СБУ слушает украинцев

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти «просто не могут доставить».

Возможно, это изображение один или несколько человек и текст «назад +7 964 был(а) вчера 12:50 добавить дмитрий рий в контакты 18 мая привет! как дела? держись там дружище! 19:39 все хуёво нас укры ебут как молодых собак едим, жрать нечего 21:29 ты какой части украины? 21:30 по ящику рисуют только победы. 21:31 дмитрий клементьев ты какой части украины? южной 21:33 дмитрий клементьев по ящику рисуют только победы. пусть сюда идут и рисуют 21:33 пиздец конечно! 21:33 двже не знаю как тебя поддержать то! давай не падай духом, держись дружище! 21:34 A что говорят про отсутствие поставок провианта? 21:35 служба безпеки украни»

Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют».

Возможно, это изображение текст «назад +7 964 был(а) вчера 12:50 добавить дмитрий в контакты дефицита патронов хоть нет? 21:36 простл не могут доставить 21:51 19 мая колян, привет! как дела дружище? 21:11 20 мая да хуёво 21:42 в каком городе находишься? 23:03 совсем все плохо? 23:04 25 мая херсонская обл да, очень 15:38✓/ колян дружище крепись! главное возвращайся живым! 15:41 ты сам как? 15:49 да y меня как всегда, дом работа семья! круговорот. 15:50 поблемы c продовольствием не служба безпеки украни»

Возможно, это изображение один или несколько человек и текст «назад +7 964 был(а) вчера 12:50 добавить дмитрий в контакты да y меня как всегда, дом работа семья! круговорот. 15:49V1 15:50 поблемы c продовольствием не решились? 15:51 нет 15:58 сегодня йорка ели 15:58 йоркширского терьера 15:58 пипец 15:58 хотя пипец это слабо сказано 15:59 я axye 15:59 можешь хоть 5 тыс рублей скинуть. поеду в херсон, хоть затарюсь рубли там уже ходят 16:00 колян, извини но на мели, после отпуска. ремонт делал 16:02 правда сорян 16:05 все OK 16:21 служба безпеки украйни»

І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі.

Служба безпеки України

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