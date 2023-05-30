ЗСУ вдарили по базі окупантів під Маріуполем (фото, відео)

Збройні сили України завдали ударів по базі окупантів у селі Юр’ївка під Маріуполем (Донецька область). Будівлі, в яких були росіяни, були значно пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.