ЗСУ вдарили по базі окупантів під Маріуполем (фото, відео)
Збройні сили України завдали ударів по базі окупантів у селі Юр’ївка під Маріуполем (Донецька область). Будівлі, в яких були росіяни, були значно пошкоджені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
“Юр’ївка, оздоровчий комплекс “Ялта”. В когось ще залишились сумніви в 100 загиблих окупантах”, – йдеться у повідомленні.
На фото можна побачити наслідки ударів по комплексу, в якому розташовувались росіяни. Верхні поверхи будівлі були значно пошкоджені.
Також було опубліковано відео, на якому зафіксовані удари по базі окупантів.