ЗСУ вдарили по базі окупантів під Маріуполем (фото, відео)

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Збройні сили України завдали ударів по базі окупантів у селі Юр’ївка під Маріуполем (Донецька область). Будівлі, в яких були росіяни, були значно пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

“Юр’ївка, оздоровчий комплекс “Ялта”. В когось ще залишились сумніви в 100 загиблих окупантах”, – йдеться у повідомленні.

На фото можна побачити наслідки ударів по комплексу, в якому розташовувались росіяни. Верхні поверхи будівлі були значно пошкоджені.

Також було опубліковано відео, на якому зафіксовані удари по базі окупантів.

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