Працюють на окупантів у захопленій Волновасі – заочно судитимуть ще трьох колаборантів з Донеччини

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно трьох мешканців Донеччини за фактами колабораційної діяльності (ч. ч. 4, 5 ст. 111-1 КК України).

Спеціальними досудовими розслідуваннями встановлено, що у березні 2022 року, коли м. Волноваху окупувала армія РФ, перший обвинувачений став співпрацювати з окупантами та обійняв псевдопосаду начальника «Волноваського РЕМ ТО «Кировські електричні мережі» Державного унітарного підприємства «ДНР» «Регіональна енергопостачальна компанія». Правопорушник організовує та координує господарську діяльність відомства, забезпечуючи додержання так званого законодавства псевдореспубліки.

Інші двоє зловмисників – працівники так званого «міністерства транспорту фейкової «ДНР» «регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», які добровільно перейшли на бік ворога у червні поточного року. Вони обійняли псевдопосади «начальників вагонного та локомотивного депо» м. Волноваха держпідприємства «Донецька залізниця». Працюючи на окупантів, чоловіки керують захопленими підприємствами, розпоряджаються їх майном та доходами.

Оскільки колаборанти продовжують перебувати на непідконтрольній українській владі території, їх судитимуть заочно. Досудові розслідування здійснювались ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури