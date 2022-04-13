Затримано мешканця Черкащини, який повідомляв окупантам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Черкаської області про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.

У ході слідства з’ясовано, що підозрюваний, упродовж березня-квітня 2022 року, надавав представникам держави-агресора інформацію про місце дислокації підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, які беруть участь у відсічі російських окупантів.

Також фігурант злочину закликав здійснити ракетні удари по українським військовим об’єктам.

Зазначені дії затриманий мешканець Черкащини вчиняв з мотивів несприйняття діючої української влади та схвалення політики країни-агресора. Метою ж його дій було фізичне знищення військовослужбовців і військової техніки Збройних Сил України та допомога російським окупантам.

На цей час прокурорами та слідчими готується клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 114-2 КК України передбачено покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури