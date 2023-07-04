Двоє людей загинули внаслідок ранкового російського удару по Херсону

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 липня 2023 року близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон.

Двоє містян – чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Пошкоджено житлові будинки.

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф.

Офіс Генпрокурора