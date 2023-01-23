Авіація ЗСУ знищила два російські штурмовики Су-25 і вертоліт Ка-52
Також захисники “приземлили” дві ракети Х-59 і безпілотник “Орлан-10”.
Сьогодні Збройні сили ліквідували шість повітряних цілей на Донбасі.
Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.
“23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 січня авіація ЗСУ ліквідувала російський штурмовик Су-25. // LB.uaTweet