Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 17.05.24

Published

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.05.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 489870 (+1410) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 7547 (+18) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14552 (+14) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 12603 (+38) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1071 (+1) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 800 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 353 (+2) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10073 (+45),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2200 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17104 (+56) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2062 (+7)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

Like

Tags:

You may also like...