Адвокат пояснив, чи звільняє «білий квиток» від мобілізації

Військові квитки бувають декількох категорій — залежно від стану здоров’я.

В Україні в умовах воєнного стану під мобілізацію можуть підпадати навіть власники так званих «білих квитків».

Тонкощі цього процесу розкрив адвокат Дмитро Циплицький, передає «Телеграф«. За його словами, військові квитки в Україні бувають кількох категорій, що визначають ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби.

«Білий військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров’я. Але не все так просто, «білий колір» ще не означає звільнення від мобілізації», — говорить експерт.

Категорія «В» (обмежена придатність)

У мирний час власники таких військових квитків призову не підлягають. У воєнний час все визначає медкомісія: лікарі вирішують, чи можна закликати людину.

У цю категорію потрапляють люди з:

кишковими інфекційними хворобами;

вірусними хворобами шкіри, слизової або нервової системи, а також з іншими хворобами.

Категорія «Г» (тимчасова непридатність)

В такому випадку призовники звільняються від мобілізації на термін від півроку до року через стан здоров’я. Таку категорію отримують військовозобов’язані після перенесених:

гострих хронічних захворювань:

травм:

операцій.

Після закінчення відстрочки призовнику належить ще одна медкомісія, яка вивчить ступінь його придатності або непридатності.

Категорія «Д» (повна непридатність)

Військовослужбовці з цією категорією повністю звільняються від призову та мобілізації. Йдеться про призовників з важкими хворобами:

ВІЛ;

сифіліс;

важка форма цукрового діабету;

шизофренія;

розумова недостатність;

епілепсія;

відсутність кінцівок або життєво важливих органів, сліпота або глухота.

За словами адвоката, довідка від приватних клінік не є приводом звільнити від служби. Тяжкість захворювання має право визначати виключно лікарі у військкоматі. Він розповів, що кожен призовник повинен пройти повноцінний медичний огляд наступними фахівцями:

хірург;

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

при наявності медичних показань — додатково лікарі інших спеціальностей.

Раніше в Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року Україна живе в умовах воєнного часу через повномасштабну російську агресію. // УНІАН