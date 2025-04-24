СБУ затримала російського шпигуна та його інформатора, які готували прорив ворожих ДРГ на Сумщину

Служба безпеки затримала на прикордонні Сумщини ще двох ворожих поплічників. Один із них – громадянин рф, який проживає в Україні та нещодавно отримав завдання шпигувати за Силами оборони.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

За матеріалами справи, зловмисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини.

Відповідно до ворожого задуму рашисти сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області рф.

Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в «обхід» позицій Сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на прикордонні Шосткинського району.

Для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону.

Задокументовано, як під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об’єкти.

Під час розвідвилазок зловмисники також намагалися виявити місця ворожих «прильотів» та передати локації вогневого ураження до фсб.

Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала їх на блокпосту, який вони намагались перетнути після проведення дорозвідки біля пункту базування Сил оборони.

На місці події у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих та комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.