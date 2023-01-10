Американська компанія отримала контракт на постачання ракетних систем VAMPIRE для України

Компанія L3Harris Technologies оголосила про отримання контракту з Міністерством оборони на суму 40 мільйонів доларів США на поставку 14 модульних палетованих ракетних комплексів ISR (Vehicle Agnostic Modular Palletized Rocket Equipment) — або багатоцільового озброєння VAMPIRE — для ЗСУ.

Про це пише УНН з посиланням на L3Harris.

“Мобільна система VAMPIRE дозволить сухопутним військам України виявляти та збивати ворожі безпілотники та захищатися від наземних загроз противника”, — йдеться в повідомленні.

За допомогою VAMPIRE Україна зможе захистити свою громадянську інфраструктуру від атак росіян, додають в L3Harris.

Згідно з контрактом з Міністерством оборони, компанія встановить комплекти VAMPIRE на надані урядом США транспортні засоби для забезпечення маневреної бойової підтримки на полі бою в Україні.

Контракт передбачає постачання компанією L3Harris 14 систем VAMPIRE. Очікується, що чотири системи буде поставлено до середини 2023 року, а ще десять — до кінця 2023 року.

Ці системи увійшли до пакету міжнародної військової допомоги Україні на 3 мільярди, який, як відомо, анонсували у серпні.

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Система VAMPIRE містить оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами, що відповідає за виявлення цілей та наведення та пускову установку чотирьох 70-мм керованих ракет APKWS.

Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) — система лазерного наведення, яку встановлюють на ракети Hydra 70. Така модернізація виробляє з некерованих авіаційних ракет високоточні боєприпаси.