У Мінреінтеграції назвали встановлену кількість депортованих до РФ дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено майже 20 тисяч випадків депортації дітей на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram .

Як зазначають у відомстві, збором даних займається Національне інформаційне бюро.

“Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей. Відомо також, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії знаходяться близько 4390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування”, – розповідають у Мінреінтеграція.

Там додають, що зібрані дані будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності всіх винних у депортації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він винний у депортації українців.