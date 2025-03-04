Американські ЗМІ повідомили про призупинення всієї військової допомоги США Україні

У вівторок, 4 березня, президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня.

Про це повідомляють американські видання Bloomberg і Fox News.

Згідно з повідомленнями медіа, павза триватиме до тих пір, поки Трамп не вирішить, що лідери країни демонструють добросовісну відданість миру.

Представник Білого дому заявив, що адміністрація перегляне допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту.

“Це не остаточне припинення допомоги, це пауза” – заявив офіційний представник адміністрації Трампа, передає Fox News.

Як пише Bloomberg, наказ поширюється на всю військову техніку США, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Офіційно про це Білий дім не повідомляв.

Представники Демократичної партії США назвали цей крок небезпечним і незаконним.

“Мої колеги-республіканці, які назвали Путіна військовим злочинцем і пообіцяли продовжувати підтримку Україні, повинні приєднатися до мене, вимагаючи від президента Трампа негайно скасувати це катастрофічне та незаконне заморожування” – наголосив конгресмен Грегорі Мікс.

Нагадаємо, напередодні під час пресконференції президент США Дональд Трамп запевнив, що питання зупинення військової допомоги для України поки не порушувалося. // “Прямий”