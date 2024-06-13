Аргентина приєдналася до формату «Рамштайн»

Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) в четвер у Брюсселі.

“Я радий вітати Аргентину як нового члена. Пане Петрі, я радий, що ви з нами”, – сказав Остін, звертаючись до присутнього на засіданні міністра оборони Аргентини Луіса Петрі.

Очільник Міністерства оборони США наголосив, що “ставки у цій війні високі, і на кону – виживання України, але також і вся наша безпека”.

“Ніхто з нас не хотів би жити у світі, де домінує Путін. Ми всі були б у меншій безпеці, якби тирани думали, що можуть топтати кордони і залякувати своїх сусідів. Тож нам ще багато чого треба зробити. Але я впевнений, що ця коаліція і надалі відповідатиме на виклики”, – заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Міністерстві оборони США заявили, що обговорення можливостей для посилення протиповітряної оборони України, у тому числі установками Patriot та іншими системами, буде в центрі уваги 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) в четвер у Брюсселі.

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Засідання “Рамштайну” проходить під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Відповідно до оприлюдненої програми заходів 13 червня також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Контактна група з питань оборони України, так званий формат “Рамштайн”, об’єднує близько 50 країн з метою координації зусиль на підтримку України в умовах її протистояння російській агресії в Європі.