Арнольд Шварценеггер закликав Європу відмовитися від російського палива

Американський актор і політик Арнольд Шварценеггер закликав західні країни відмовитися від російського палива. Про це він сказав у своєму виступі на кліматичній конференції в Австрії 14 червня.

Про це повідомляє УНН.

“Будьмо чесні самі із собою. 1300 ракет, які росія випустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила росії 44 мільярди євро за паливо. На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну”, — сказав Шварценеггер.

За словами актора, таким чином європейські країни оплачують російську агресію.

“Неважливо, як ви дивитесь на це — на наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну. Ми маємо перестати брехати собі. Просто зараз ми маємо всі технології, які потрібні, аби відмовитися від викопного палива”, — заявив він.