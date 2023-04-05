Польща передає Україні ще 6 винищувачів МіГ-29

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поляки вже підготували для передачі Україні ще шість винищувачів МіГ-29.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

За словами Дуди, чотири винищувачі українським захисникам вже передали протягом останніх місяців. Ще чотири передадуть зараз. Тому, загалом йдеться про вісім МіГ-29.

“Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще 6, які зараз готують для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить скоро”, — сказав Дуда.

Крім того, він додав, що у Польщі є винищувачі, які пройшли модернізацію й адаптовані під стандарти НАТО. Зокрема, з точки зору зв’язку, питань, пов’язаних з можливістю виконувати місію повітряного патрулювання в межах Альянсу.

“Ці МіГи нам ще знадобляться, але на цей момент вони будуть розбавлені новими літаками, які надійдуть у наше розпорядження…Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі потрібна буде згода союзників, в першу чергу США”, — додав Дуда. // Букви