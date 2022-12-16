Рашисти 15 разів вдарили ракетами по Запорізькій області

Російські війська завдали по Запорізькій області 15 ракетних ударів.

Про це у телеграмі повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає УНН.

“Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури”, – написав Старух.