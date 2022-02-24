Окупанти влучили в лікарню у Вугледарі: 4 загиблих і 10 поранених

У Вугледарі снаряди російських окупантів уразили місцеву лікарню, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, поранення отримали десять осіб, зокрема медики.

Джерело: голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: «У Вугледарі російські окупаційні війська вбили 4 та поранили 10 цивільних – снаряди окупантів уразили місцеву лікарню. Серед поранених – 6 медиків.

Обстріл стався близько 11-ї години.