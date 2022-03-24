Даже бизнесмены с сомнительным прошлым помогают николаевцам

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что РФ не использовала местный криминалитет в городе для дестабилизации, наоборот «бизнесмены с сомнительным прошлым» помогают в обороне города.

Об этом он рассказал в интервью «Главком».

– Сегодня все эти элементы или, как я их называю, бизнесмены с сомнительным прошлым, сотрудничают с городскими и областными властями. Помогают ресурсам, людьми. Они уже засветились в помощи Украине, а не РФ. […]. Именно так, они просто увидели, что сегодня происходит в других городах. У России нет друзей, у нее есть интересы, ради которых она готова уничтожать всех. И тех, кому обещала помогать и просто использует, и тех, кто надеялся на какие-то шансы для себя. Поэтому абсолютно нормально, что эти люди сегодня не перекрашиваются, а помогают николаевцам. На самом деле, когда президент приезжал и говорил, что «Николаев – бандитский город», то влияние криминальных авторитетов на жизнь города была явно преувеличена, – сказал мэр.

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