“Астанавітєсь”. П’яний російський генерал Суровікін просить “вагнерівців”

Російський генерал Суровікін, якого Пригожин називав найпрофесійнішим генералом у російській армії, його вже зрадив і закликає підкоритися “всенародно обраному Путіну”



Пошарпаний російський загарбник, явно в нетверезому стані, звернувся до найманців ПВК Вагнера.

Sergei Surovikin, hitherto the most Wagner-friendly general, calls on the group not to obey Prigozhin's orders. "The enemy is only waiting for our domestic political situation to get inflamed. Don't play into the enemy's hands in this difficult time for the country!" pic.twitter.com/6sYHSl8nRy — max seddon (@maxseddon) June 23, 2023

“Я закликаю зупинитися, противник тільки й чекає, коли у нас загостриться внутрішньополітична обстановка. Не можна грати йому на руку. Поки не пізно, потрібно підкоритися волі і наказу всенародно обраного президента РФ, зупинити колони, повернути їх у пункти постійної дислокації. Вирішити всі проблеми тільки мирним шляхом під керівництвом верховного головнокомандувача Збройних сил РФ”.

Сьогодні ввечері Пригожин оголосив похід на Москву після нібито обстрілу його людей російською армією.