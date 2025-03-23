Атака рашистів на Київ: двоє людей загинули, рятувальники працюють у різних районах міста

У ніч, 23 березня, ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста:

Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.