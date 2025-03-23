Атака рашистів на Київ: двоє людей загинули, рятувальники працюють у різних районах міста
У ніч, 23 березня, ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста:
- Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.
- Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.
- Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.
- Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.
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