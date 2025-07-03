Атака російського «шахеда» на Полтаву: двоє загиблих та 11 поранених
За попередньою інформацією, у Полтаві внаслідок атаки «шахеда» загинули двоє людей, ще 11 – поранені.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Володимира Когута.
Внаслідок атаки виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі необхідні служби.
Нагадаємо, «шахед» вдарив по будівлі місцевого ТЦК.
Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних.
У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.
Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.
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