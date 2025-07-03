Атака російського «шахеда» на Полтаву: двоє загиблих та 11 поранених

За попередньою інформацією, у Полтаві внаслідок атаки «шахеда» загинули двоє людей, ще 11 – поранені.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Володимира Когута.

«3 липня ворог завдав удару по Полтавській громаді. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі необхідні служби.

«Вкотре закликаю: під час повітряної тривоги перебувайте в укритті», – додав Когут.

Нагадаємо, «шахед» вдарив по будівлі місцевого ТЦК.

Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних.

У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.