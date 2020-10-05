Азербайджан сообщил об обстреле Арменией города Барды, есть погибшие

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели одного и ранении трех мирных жителей в результате артиллерийского обстрела центра города Барды.

“При обстреле из тяжелой артиллерии города Барды от осколочных ранений погибла Шахрияр Мехтиева, еще три человека получили ранения и госпитализированы”, — говорится в сообщении. По данным ведомства, снаряды упали на центральные улицы города и близ Бардинской районной больницы.

“Возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана”, — добавили в генпрокуратуре. Ранее в ведомстве сообщили, что с начала новой эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли 24 мирных гражданина Азербайджана, ранен 121.

Последствия обстрела города Барды:

В ведомстве сообщают, что в понедельник с утра армянская сторона продолжает обстреливать населенные пункты Геранбойского, Гейгельского, Бейлаганнского, Бардинского, Тертерского, Зардабского районов вокруг Нагорного Карабаха и город Гянджу. По информации ведомства, там серьезно пострадала гражданская инфраструктура. // УНН