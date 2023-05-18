Мобілізація та строкова служба: адвокат вказав на проблему зі строковиками в Україні

Адвокат переконаний, що потрібно принципово змінити питання мобілізації та питання строкової служби.

В Україні наразі не демобілізують строковиків, які з 2020 року проходять службу й отримують заробітну плату в розмірі 420 грн. На цю проблему звернув увагу адвокат Ростислав Кравець й вирішив її обговорити у своєму YouTube-каналі.

Так, строковики перебувають у військових частинах, їх ніхто нічого не вчить, каже правник. Їх, продовжив він, не залучають до воєнних дій, їм не дають відпустки, не дають можливості навчатися. “На сьогодні дійсно стає дуже актуальним питання про звільнення строковиків”, – каже Кравець.

Він звернув увагу на ситуацію з мобілізацією в Україні: депутати намагаються знизити вік призовників до 25 років.

Адвокат переконаний, що потрібно принципово змінити питання мобілізації та питання строкової служби. Він вважає, що людей, які наразі перебувають на строковій службі, потрібно вже звільняти у запас:

“Тому що їм потрібно навчатись, їм потрібно заводити сім’ї, їм потрібно розвиватись. Вони не можуть роками сидіти в казармах, нічого не робити. Ми розуміємо, до чого це призводить”.

Кравець закликає підписати петицію про звільнення строковиків зі служби та наголошує, що строковикам треба дати мінімум на найближчі 5-10 років добровільної можливості укладати контракт на службу.

Строкова служба в Україні

Президент України Володимир Зеленський 12 квітня 2022 року скасував весняний призов на строкову військову службу. Тепер військовослужбовці, які відслужили терміни строкової служби, можуть бути звільнені в запас “не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації”.

Депутати ВР захотіли розв’язати питання звільнення строковиків з військової служби, подавши відповідний законопроект. Та після звільнення строковики зобов’язані протягом 5 днів стати на військовий облік. Тобто не передбачено для них ні відстрочки, ні мобілізації за власним бажанням. // УНІАН