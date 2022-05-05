«Азов» – 8 років боротьби!

5 травня, 71 день війни, 8 років тому було створено загін спеціального призначення «Азов».

Коли почалась війна в 2014 році у нас не було боєздатної армії та сучасної зброї. Потрібно одночасно було відновлювати боєздатність збройних сил, проводити мобілізацію, відбудовувати оборонно-промисловий комплекс. На все це потрібен був час. Саме тоді в проломі за Україну стали добровольчі батальйони, які йшли у бій, в чому приїхали з дому, – без касок та бронежилетів, лише з легкою стрілецькою зброєю. Саме так, 8 років тому, на початку травня, був створений добровольчий батальйон «Азов», який покрив свій військовий шлях славою, а сьогодні є прикладом мужності, сили духу і професіоналізму.

Зараз полку «Азов» не до святкових урочистостей, – вони із останніх сил захищають Маріуполь, в повному оточенні ведуть жорстоку боротьбу, взявши на себе найпотужніший удар російської армії, скували їх на півдні.

Сьогодні завдання військово-політичного керівництва країни – зробити все, щоб врятувати наших героїв!

8 років слави, 8 років перемог, 8 років безсмертя! З днем народження, герої!

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Олександр Турчинов