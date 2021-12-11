Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 11 грудня 2021 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 10 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу населеного пункту ПІЩАНЕ, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку НОВОТОШКІВСЬКОГО окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В бік ПОПАСНОЇ російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля МАЙОРСЬКА ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

В районі ПІВДЕННОГО окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік НОВООЛЕКСАНДРІВКИ ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку ПІЩАНОГО, що на Луганщині, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3749 транспортних засобів, 3748 осіб, 2 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 66 адміністративних правопорушень та розкрито 33 злочини.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1138 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 940 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 183 вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation