В Росси публично заявляют, что цель нападения на Украину – геноцид украинцев

За последние полгода россияне столько раз публично заявляли, что цель войны с Украиной – именно геноцид украинцев, что уходить в отказ теперь попросту глупо.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Российская пропаганда молчит по поводу новых фактов геноцида украинцев в Изюме. По Буче – сразу стали отрицать, орать, что все «фейк», «нанятые актеры», «наши солдаты такое сделать не могли». А тут – тишина.

Видимо тогда еще рассчитывали сохранить лицо. А теперь уже поняли, что после открытых призывов к «биологическому уничтожению украинской нации», озвученных российской пропагандой, никакие оправдания не имеют смысла.

За последние полгода россияне столько раз публично заявляли, что цель войны с Украиной – именно геноцид украинцев, что уходить в отказ теперь попросту глупо.