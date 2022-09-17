В Росси публично заявляют, что цель нападения на Украину – геноцид украинцев

Published

За последние полгода россияне столько раз публично заявляли, что цель войны с Украиной – именно геноцид украинцев, что уходить в отказ теперь попросту глупо.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Под Изюмом началась эксгумация тел на месте массового захоронения. У некоторых — связанные руки (ФОТО) | Громадское телевидение | Громадское телевидение

Эксгумация тел с места массового захоронения под Изюмом, 16 сентября 2022 года. Фото: Колян Пастыко / hromadske

Российская пропаганда молчит по поводу новых фактов геноцида украинцев в Изюме. По Буче – сразу стали отрицать, орать, что все «фейк», «нанятые актеры», «наши солдаты такое сделать не могли». А тут – тишина.

Видимо тогда еще рассчитывали сохранить лицо. А теперь уже поняли, что после открытых призывов к «биологическому уничтожению украинской нации», озвученных российской пропагандой, никакие оправдания не имеют смысла.

За последние полгода россияне столько раз публично заявляли, что цель войны с Украиной – именно геноцид украинцев, что уходить в отказ теперь попросту глупо.

Возможно, это изображение текст «3803 владислав угольный 26 065 пдписнике прикриплене повдомлення ряды опсб крепнут. одновременно c этим мы... владислав угольный биологическое. уничтожение. украинской. нации. вообще, сурков оказался прав: хохлы действительно упрямые ребята и нацию сконструировать смогли. так что все те, кто говорит про "австрийский генеральный штаб", и прочие сторонники "триединства" дураки. русские не могут быть триедины c [пока не время] и c недолюдьми. A именно недочеловеком и является любой человек, ассоциирующий себя c независимым от москвы украинским государственным проектом.»

Возможно, это изображение 1 человек

Возможно, это изображение 2 человека и текст «фокус поддержать фокус всеновости военный фокус мнения политика спецтемы украина рейтинги мир поддер> технологии стиль жизни диджитал авто еще. мир российско-украинскаявойна "украины и украинцев в будущем не должно существовать", -депутат госдумы (видео) 09 2022 10:40 0 4141 5 поделиться миссия пу тина депутат госдумы матвейчев депутат "единой россии" олег матвейчев считает, что именно в этом кроется смысл понятия "денацификация". россия" российским RELATEDVDE государственной думы от партии "единая отакое такое подразумевает означает, что украинской нации государства. материалы по TEME вотденацификация. многослойный. абсолютно радикальное,я одаже понятие "украина" должно существоватьв будущем понятие "украинец' не должно существовать будущем", достойных беленюком краину? "порядок" наводили»

Возможно, это изображение 1 человек и текст «российская пропаганда предложила уничтожить 2 миллиона украинцев : 07.05.2022 события Comments специальный выпуск WW BANDICAM COM HD россия прямой зфир 0:00 0:31 глава партии 'родина' алексей журавлев заявил что два миллиона украинцев должны быть уничтожены и сравнил полк 'азов' cC, a всу вермахтом»

Like

Tags:

You may also like...