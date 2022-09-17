В Росси публично заявляют, что цель нападения на Украину – геноцид украинцев
За последние полгода россияне столько раз публично заявляли, что цель войны с Украиной – именно геноцид украинцев, что уходить в отказ теперь попросту глупо.
Об этом пишет журналист Денис Казанский.
Российская пропаганда молчит по поводу новых фактов геноцида украинцев в Изюме. По Буче – сразу стали отрицать, орать, что все «фейк», «нанятые актеры», «наши солдаты такое сделать не могли». А тут – тишина.
Видимо тогда еще рассчитывали сохранить лицо. А теперь уже поняли, что после открытых призывов к «биологическому уничтожению украинской нации», озвученных российской пропагандой, никакие оправдания не имеют смысла.
За последние полгода россияне столько раз публично заявляли, что цель войны с Украиной – именно геноцид украинцев, что уходить в отказ теперь попросту глупо.
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