«Газопровод Молотова-Риббентропа»: что пишут о соглашении США и Германии по «Северному потоку-2»

Европейская и американская пресса раскритиковали соглашение Меркель и Байдена по «Северному потоку-2».

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к соглашению относительно российского газопровода «Северный поток-2». Договоренности имеют некоторые спорные вопросы и многие украинские СМИ сразу написали про «зраду», а что же пишут в иностранных СМИ.

Газопровод Молотова-Риббентропа

The Telegraph назвал соглашение «американо-германской предательством». При этом отмечается, что есть определенные сомнения в ней гарантиях безопасности для Украины.

«По словам Госдепартамента, соглашение «обеспечит невозможность использования Россией энергетических потоков в качестве оружия». Там есть жесткие слова о последствиях отключения газа. Никто не верит ни одно из этих слов», — указано в статье.

При этом указано, что цель «Северного потока-2» заключается в том, чтобы отобрать у восточноевропейских государств способность к самообороне. Автор статьи подчеркнул, что газопровод не что иное, как инструмент российской внешней политики.

«Северный поток-2», «или газопровод Молотова-Риббентропа (пакт Молотова-Риббентропа — подписанный в 1939 году документ с секретным протоколом о разделе сфер влияния в Восточной Европе между Гитлером и Сталиным, ред.), Как говорят в Польше» — не дает Европе дополнительного газа, а только разворачивает потоки из Украины и Польши в балтийском направлении», — пишет Telegraph.

Также в статье указано, что «Германия готова пожертвовать дипломатическим капиталом ради проекта с небольшой коммерческой ценностью, отравляя отношения с Польшей и поднося Украину на блюдечке Путину». В статье предполагается, что Байден таким образом предотвратить сближение России и Китая.

«Это — невеселое зрелище. Вашингтон и Берлин между собой решили незавидную судьбу Украины. Они это сделали даже после того, как Путин в прошлом месяце почти насмешливым тоном заявил, что Украина должна показать добрую волю в обмен на газовые потоки. Украинцы могут ожидать, что замерзнут насмерть этой зимой, если не выполнят его требования», — отмечает издание.

Кроме того, автор отметил, что Россия специально снизила подачу газа, чтобы заставить европейцев запустить «Северный пток-2», а в дальнейшем Европу может ожидать топливный кризис.

«Газпром сократил летние поставки, которые необходимы ежегодно для восстановления истощенных запасов. Это жесткая геополитическая игра», — пишет Telegraph.

Пережиток энергетических войн 90-х

В свою очередь The Washington Post пишет, что договоренности между США и Германией по «Северному потоку-2» положили конец спору между этими странами.

«Это — геополитическая ошибка поколения, по которой будущие российские диктаторы в будущие десятилетия будут ежегодно получать миллиарды долларов выгоды», — говорится в публикации.

При этом в США сомневаются, что санкции смогли бы остановить строительство газопровода.

В то же время эксперты отмечают, что Европа в обозримом будущем заменит газ другими источниками энергии, поэтому спор по «Северному потоку-2» является «пережитком энергетических войн 1990-х».

«Администрация Байдена понимает, что в США есть более важные проблемы внешней политики, чем удаленный трубопровод, не меньшим из которых является геополитическая конкуренция с Китаем. Эти проблемы требуют сильного альянса с такими партнерами, как Германия», — указано в публикации.

Большая победа Путина

Консерваторы из The Wall Street Journal назвали американо-немецкое соглашение «сигналом слабости» Байдена и «большой стратегической победой Путина».

«США и Германия говорят, что попросят Россию продолжать платить Украине. Они шутят?» — спрашивает издание.

При этом в комментарии на соглашение указано, что в случае дальнейших агрессивных действий России против Украины будут наложены санкции, издание пишет: «Мы слышим, как над этим уже смеются в Кремле».

Как ранее сообщалось, президента Польши Блажей Спихальский заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» является победой России, а Германия в этом вопросе нарушила европейскую солидарность в сфере энергетической политики. // УНИАН