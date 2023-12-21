Чоловік пів століття відсидів у тюрмі за злочин, якого не скоював

У Сполучених Штатах суд виправдав 70-річного Глінна Сіммонса з Оклахоми: його у 1975 році засудили за вбивство, якого він не скоював. Чоловік вийшов на волю після 48 років тюрми — це найдовший термін помилкового ув’язнення в США.

Про це повідомляє New York Times.

Суд постановив «на основі чітких і переконливих доказів», що злочин, за який Глінна Сіммонса ув’язнили, «не був скоєний містером Сіммонсом».

Згідно з судовим реєстром США, Сіммонс провів за ґратами 48 років, один місяць і 18 днів — це більше, ніж будь-яка інша людина, яку помилково засудили й потім виправдали.

«Це урок стійкості та наполегливості. Не дозволяйте нікому говорити вам, що такого не може статися, тому що це справді може», — сказав Сіммонс про свою справу після винесення виправдального рішення.

Адвокат Сіммонса підкреслив, що тепер для його клієнта відкритий шлях для отримання до 175 тисяч доларів компенсації, якщо чоловік вирішить подати федеральний позов проти держави.

Після виходу на волю Сіммонс, у якого нещодавно діагностували рак, здебільшого живе за рахунок пожертвувань, зроблених через онлайн-платформу краудфандингу.

«Він був позбавлений досвіду роботи та можливості зробити кар’єру, щоб фінансово забезпечити себе та свою сім’ю. У нього все це забрали», — наголосив адвокат чоловіка.

За що Сіммонса засудили?

Чоловіку було 22 роки, коли його засудили за вбивство під час пограбування алкогольного магазину, яке відбулося в місті Едмонд, штат Оклахома, у грудні 1974 року. Сіммонса та ще одного чоловіка — Дона Робертса — назвали винними у вбивстві службовиці Керолін Сью Роджерс, якій двоє грабіжників вистрелили в голову.

Прокурори покладалися на слова жінки, яку поранили під час пограбування магазину, і вона нібито впізнала Сіммонса та Робертса. Щоправда, пізніше очевидиця суперечила деяким своїм показанням.

Спершу Сіммонса та Робертса засудили до смертної кари, але потім їхні вироки змінили на довічне ув’язнення. Робертса умовно-достроково випустили з в’язниці у 2008 році, а Сіммонс залишався за ґратами досі.