В России глава сельского поселения застрелил женщину вместо лисы

В Татарстане сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту убийства женщины в Кайбицком районе. При этом в деле замешан глава Кулангинского сельского поселения Фидаиль Нигматзянов.

Как предварительно установила следствие, семья Валиулиных пожаловалась на лису, которая повадилась таскать кур с их участка. После этого Нигматзянов лично вызвался пристрелить плутовку, сообщает телеграм-канал Baza.

Он пришел вечером 7 декабря к Валиулиным и устроил на их участке засаду. Когда мужчина услышал шорох и увидел блеск в кустах, то произвел два выстрела. При этом оказалось, что это была не лиса, а хозяйка Диляра Валиулина, которая надела на голову налобный фонарик и вышла из дома в сарай.

Несмотря на то, что женщину оперативно доставили в больницу, врачи не смогли спасти ей жизнь, так как она потеряла к тому времени много крови.

Нигматзянов объяснил, что принял блеск тусклого фонаря за глаза зверя. // МК