Россиянка продала девственность 13-летней дочери за 1 млн. рублей

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима 37-летнюю уроженку Тюмени, которая продала свою 13-летнюю дочь для выполнения секс-услуг.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина работала в столице фитнес-тренером и в какой-то момент решила заработать, разместив объявление о продаже невинности своей дочери за 1 млн рублей. Под видом покупателя выступил оперативник. Не подозревая засады, женщина привезла дочь в гостиницу на Коровинском шоссе, где, согласно договоренности, она должна была оставить девочку на две ночи.

Как только женщина получила деньги от «покупателя», ее задержали. В столичном управлении СК подтвердили, что в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о «продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Указывается, что несмотря на активное противодействие обвиняемой, ее вина в итоге была доказана.

При этом в пресс-службе Тимирязевского суда ТАСС сообщили, что в ходе разбирательства женщина «признала вину и раскаялась», заявив, что на преступление ее вынудило сложное материальное положение. // МК