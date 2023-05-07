У столиці Молдови затримали 27 учасників проросійської акції

У деяких учасників протестів виявили легкозаймисті речовини.

Поліція Молдови заявила у неділю, 7 травня, про затримання 27 учасників акції протесту, яку проводить у центрі Кишинева проросійська партія «Шор».

Про це повідомляє NewsMaker.

За інформацією правоохоронців, усіх затриманих відвели до відділень поліції для перевірки документів.

У поліції зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло. Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.

Згодом у поліції розповіли, що виявили у деяких учасників протестів партії «Шор» легкозаймисті речовини, які, за словами протестувальників, вони мали намір використати для підпалу певних об’єктів.

7 травня «Рух для народу», до якого входять активісти та політики, зокрема з проросійської партії «Шор», проводить мітинг у центрі Кишинева. Учасники протесту зібралися біля будівлі парламенту та вимагають відставки президента й законодавчого органу, а також проведення дострокових виборів у країні.

Представники проросійської партії «Шор» неодноразово організовували антиурядові акції у Молдові з метою дестабілізувати ситуацію у країні.

Нагадаємо, що раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова сьогодні в безпеці лише завдяки Україні. // LB.ua