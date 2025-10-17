У Польщі затримали чоловіка, який підпалював автомобілі з українськими номерами

У Польщі поліція Поморського воєводства затримала 42-річного чоловіка, який підпалив десятки автомобілів з українськими номерами.

Про це йдеться в заяві місцевої поліції, повідомляє “Європейська правда”.

Повідомляється, що місцеві правоохоронці реєстрували повідомлення про підпали автомобілів з українськими номерними знаками з червня.

Спочатку ці події не пов’язували між собою, проте детальний аналіз зібраних матеріалів дав змогу пов’язати серію підпалів і виділити вузьку групу потенційних злочинців.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після того, як він здійснив новий підпал автівки з українськими номерними знаками

Затриманим виявився 42-річний житель Гдині. Поліцейські знайшли при ньому і в його квартирі речовини, з яких можна виготовити вибухову суміш.

Наміром злочинця було знищення автомобілів з українськими номерними знаками, але, як зазначено, він підпалював автівки й з польськими номерами.

Зібрані поліцією докази дали змогу висунути чоловікові попередні звинувачення у знищенні автомобілів, збитки від якого оцінюються в суму щонайменше 262 тисяч злотих.

Суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримісячного арешту.

За знищення майна передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.