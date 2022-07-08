На Житомирщині поліція розслідує замах на вбивство

Увечері 6 липня у м. Коростишеві сімейна сварка між співмешканцями під час пиятики ледве не коштувала жінці життя. Від отриманого від чоловіка поранення потерпіла втратила свідомість на порозі сусідського дому. Зараз її станом опікуються медики. Причетного до завдання кримінального діяння поліцейські затримали.

Близько 17:50 до відділу поліції №2 (Коростишів) Житомирського РУП надійшло повідомлення про ножове поранення шиї у жительки міста. Потерпіла зуміла дістатись сусідського будинку, щоб отримати допомогу, і втратила свідомість.

32-річну жінку госпіталізували до лікарні, де медики провели термінове оперативне втручання, адже тілесні ушкодження становили загрозу життю пацієнтки.

В обставинах події розбирались працівники слідчо-оперативної групи поліції. Попередньо відомо, що у потерпілої удома виник побутовий конфлікт зі співмешканцем. До того цивільне подружжя разом чаркували. Вочевидь, під дією алкоголю суперечка швидко загострилась і як останній аргумент у ній чоловік застосував до співмешканки ножа.

39-річного підозрюваного до кримінального діяння оперативники кримінальної поліції розшукали вже за іншою адресою, де він продовжував вживати спиртне. Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Слідчі за погодженням з місцевою окружною прокуратурою кваліфікували подію за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Досудове розслідування триває.

За чинним законодавством замах на чуже життя карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області