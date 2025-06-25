З Німеччини до України екстрадовано двох іноземців, підозрюваних у збуті фальшивих доларів США

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглася екстрадиції до України двох громадян Азербайджану та Грузії, які підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США.

За даними слідства, зловмисники діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України. Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення – через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу.

У серпні 2021 року, після чергового збуту підробленої валюти, підозрюваних викрили. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України (придбання, зберігання, перевезення та збут підробленої іноземної валюти).

З метою уникнення відповідальності вони втекли за кордон і були оголошені в міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям.

Наразі обом обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі управління поліції в АР Крим та м. Севастополі.

Офіс Генерального прокурора