В Афинах застрелили грузинского вора «Шотико»

По оперативным данным, нападавший был одет во всё чёрное. Задержать его пока не удалось.

Вечером 1 января в Афинах неизвестный расстрелял 41-летнего грузинского авторитета по кличке Шотико (он же Шота Тевдорадзе).

Как уточняют местные СМИ, преступление было совершено в районе Мосхато в тот момент, когда Тевдорадзе вместе с семьёй возвращался домой. По словам очевидцев, прозвучало от четырех до пяти выстрелов. Гильзы были обнаружены возле подъезда многоквартирного дома.

Телеканал MEGA предположил, что это заказное убийство, вероятно, связано c конфликтом между тбилисской и кутаисской мафией. По словам соседей вора в законе, они знали его семью, встречались с ними в церкви на воскресных службах. Самого Тевдорадзе они назвали «тёмной и замкнутой личностью».

В свое время Шотико был осужден за кражу, также он привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотическими средствами. // МК