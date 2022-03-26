Байден назвав Путіна «м’ясником» (відео)

Американський лідер розкритикував Путіна після зустрічі з українськими біженцями у Польщі і зазначив, що після таких візитів його завжди дивує «глибина і сила людського духу».

Президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна «м’ясником».

Відповідну заяву він зробив після візиту до українських біженців у Варшаві, інформує CNN.

На запитання журналістів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів:

«Він м’ясник».

Байден також розповів, що раніше бував він бував у подібних місцях у своєму житті, але сказав, що його завжди дивує «глибина і сила людського духу».

«Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати дякую», — сказав він.

«Кожен з цих дітей сказав щось на кшталт:» Моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться». І я пам’ятаю, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили», — сказав Байден.

Як повідомлялося, сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на зустрічі з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і міністром оборони Олексієм Рєзніковим повідомив, що війна Росії проти України змінить історію 21-го століття. // УНІАН