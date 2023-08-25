ЗСУ просунулися в районі Бахмута та захопили російські позиції (карти боїв ISW)

Українські війська 24 серпня просунулися на північ від Бахмута і захопили російські передові позиції. Також, ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та підійшли до другої лінії оборони окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового). Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська безуспішно атакували райони Серебрянського лісу, Кремінної та Білогорівки, і що росіяни планують перегрупувати та замінити війська в Лимані.

23 серпня деякі російські “воєнкори” заявили, що війська РФ наступають на Білогорівку та нібито контролюють дорогу на Григорівку (11 км на південь від Кремінної), але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви. Російський військовий блогер заявив, що позиційні бої тривають біля Торського та в районі Серебрянського лісу.

Російські офіційні особи стверджували, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Бої у Донецькій області

Українські війська 24 серпня продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та просунулися на північ від Бахмута. На геолокаційних кадра видно, що ЗСУ просувалися на захід від Залізнянського.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська продовжують поступове просування на Бахмутському напрямку. Російський “воєнкор” стверджував, що українські сили здійснили невизначене просування поблизу Кліщіївки і захопили російські передові позиції на захід від населеного пункту.

24 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на ділянці Авдіївка – Донецьк, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки на південь від Авдіївки, поблизу Мар’їнки і на північний захід від Новомихайлівки. Російський військовий блогер також заявив, що російські штурми Мар’їнки та на південь від Авдіївки були невдалими.

“Південна вісь”

24 серпня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та підійшли до других рубежів оборони Росії. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на південь від Роботиного та на схід в напрямку Вербового.

Генштаб України повідомив, що українські сили досягли успіху в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки. Російські “воєнкори” стверджували, що українські війська продовжували просування поблизу Роботиного та в напрямку Новопокропівки ввечері 23 серпня.

24 серпня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просунулися. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Малої Токмачки.

ОК “Південь” ЗСУ опублікувало кадри та повідомило, що українські сили підняли прапор на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області. Російські джерела стверджували, що російські війська нібито завдали ударів по кількох українських диверсійно-розвідувальних групах, які висадилися на невизначених островах у дельті річки Дніпро, і відбили кілька груп, які намагалися висадитися на східному (лівому) березі між Голою Пристанню та Кардашинкою.

Деякі російські джерела стверджували, що 24 серпня українські сили завдали удару по командному пункту невизначеного підрозділу 58-ї загальновійськової армії РФ у Токмаку.

Повідомляється, що російські війська буцімто завдали ударів по українській системі ППО С-300 у Миколаївській області. Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що російські авіаудари нібито знищили дві ракетні установки, радіолокаційну станцію та пункт управління українською системою С-300 біля Зеленого Гаю.