Встановлено двох російських окупантів-мародерів, які викрали золоті прикраси на суму понад ₴8 млн.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом російським військовим за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції ідентифікували двох окупантів-мародерів. Ними виявились 24-річний та 21-річний рядові військової частини 91726. Обидва обіймають однойменну посаду — гранатометник гаубично-артилерійського дивізіону.

За даними слідства, торік нарикінці квітня, перебуваючи на службі в м. Ізюм, вони обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.

Користуючись тим, що магазин пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього вони помістили сейф в автівку та поїхали.

Російські мародери спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура