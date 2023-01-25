Байден офіційно оголосив про передачу Україні танків Abrams

Сполучені Штати Америки передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

“Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності… Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams”, – заявив він.

Байден підкреслив, що танки Abrams дуже складні в управлінні та експлуатації, тому потрібно навчати персонал та забезпечити матеріально-технічне обслуговування.

“Ми будемо навчати українських військових цьому і якомога швидше почнемо це робити. Щоб поставити танки на поле бою знадобиться час і потрібно докласти зусиль, щоб українські військові були готові до їх експлуатації”, – додав він.

Американський лідер також повідомив, що США оголосять про виділення додаткових ресурсів та засобів у наступні тижні та місяці.

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Не тільки Abrams. Став відомий зміст нового пакету допомоги Україні від США

Сполучені Штати Америки передадуть Україні танки Abrams, іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy у Пентагоні Джека Детча у Twitter.