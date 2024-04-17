Байден підтримав пропозицію Джонсона щодо $61 млрд. та ракет ATACMS для України

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти про додаткове фінансування України, Ізраїлю і Тайваню, які вніс спікер Палати представників Майк Джонсон.

Як повідомляє “Європейська правда”, відповідна заява з’явилась на сайті Білого дому.

Байден заявив, що “рішуче підтримує” запропоновані Джонсоном законопроєкти про підтримку Ізраїлю та Україні, а також зміцнення безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

“Ізраїль постає перед безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна – перед постійними бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць. Палата представників має ухвалити цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко за ним послідувати”, – додав він.

Президент США пообіцяв “негайно підписати” законопроєкти, аби “надіслати сигнал світові: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху”.

Як повідомлялось, спікер Палати представників у середу вніс окремі законопроєкти про допомогу американським союзнкам, зокрема й Україні, а також анонсував окрему ініціативу про захист кордону США й Мексики та протидію Росії, Китаю й Ірану.

“Український” пакет передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам і поповнення запасів американської армії, а також містить заклик до адміністрації передати Києву далекобійні ракети ATACMS.

Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.