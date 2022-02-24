Байден: Путин выбрал войну

Народ Украины подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских сил, сказал Байден.

Президент США Джо Байден заявил, что глава РФ Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.

«Народ Украины подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских сил», — сказал он.

Американский президент пообещал, что США, союзники и партнеры ответят на нападение РФ. По его словам, только Россия несет ответственность за смерти, которые принесет вторжение. // УНИАН