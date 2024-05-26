Байден зробив нову заяву по Україні, назвавши Путіна «жорстоким тираном»

США і надалі тверд підтримуватимуть Україну проти “жорстокого тирана”. Ним є ніхто інший, як глава Кремля Володимир Путін.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише РБК-Україна з посиланням на його промову перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

“Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо”, – сказав він.

За його словами, американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу.

“Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю”, – сказав Байден, додавши, що військова підтримка США не вичерпується лише наданням зброї, бо американські військові також проводять вишкіл українських колег – навчають їх використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, Patriot та танки Abrams.

Американський президент також нагадав, що попереджав російського президента Володимира Путіна, який був впевнений, що НАТО розпадеться “відразу після того, як я склав присягу”.

“Я сказав йому в Швейцарії: “Ви хочете “фінляндизації” України. Ви отримаєте “НАТОізацію” Європи”, – додав Байден.