Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Секретарю Ради безпеки РФ Патрушеву

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора секретарю Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.



За даними слідства, високопосадовець, будучи представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень «ДНР» та «ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Офісом Генерального прокурора продовжується системна робота по притягненню до кримінальної відповідальності всіх російських високопосадовців, причетних до посягання на територіальну цілісність України, розв’язання та ведення проти неї війни. Раніше до кримінальної відповідальності притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 членів.

УК