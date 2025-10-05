У Львові після російських обстрілів тривають пожежі (фото)

Мешканців міста просять залишатися вдома.

Після чергової атаки російських військ у Львові спалахнуло кілька пожеж. Рятувальники вже працюють на місцях займання.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За попередніми даними, підтвердженої інформації про небезпечні хімічні викиди наразі немає.

“Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці”, — наголошує Садовий.

Рятувальники вже працюють на місцях займання, ліквідовуючи наслідки обстрілів. Мешканців міста закликають не поспішати виходити надвір навіть після завершення повітряної тривоги, доки ситуація не буде повністю контрольована.

“Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють. Без паніки”, — ідеться у повідомленні.

За інформацією Андрія Садового, у Львові внаслідок російської атаки горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

“Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової”, — наголосив мер міста. // LB.ua