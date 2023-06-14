Кортеж правої руки Кадирова Адама Делімханова потрапив під обстріл поряд із Бердянськом, його чи поранено чи вбито
В середу вранці ЗМІ повідомили про загибель депутата Держдуми Адама Делімханова, який вважається правою рукою Рамзана Кадирова під час ракетного удару ЗСУ в районі міста Приморськ (поряд із Бердянськом). Прес-служба Держдуми РФ за кілька годин повідомила про поранення депутата.
Першим про загибель Делімханова повідомив український журналіст Кирило Сазонов, який зараз воює в спецпідрозділі ЗСУ. За його інформацією, це сталося вранці 14 червня в окупованому Росією місті Приморськ Маріупольського району. За інформацією Сазонова, українська розвідка шукала скупчення ворожої техніки, але звернула увагу на кортеж позашляховиків і завдала удару по ньому. Сазонов стверджує, що загинули Делімханов та близько 200 силовиків, цивільні не постраждали. Після удару, за даними журналіста, до Приморська прилітали 12 вертольотів.
- Радник українського мера міста Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про велику активність напередодні увечері у небі над Маріуполем та Маріупольським районом. «Вертольоти, літаки, ракетні удари над Маріупольським районом у бік Запорізької області. З двох напрямків – пріоритет Приморсько-Ахтарський, із меншою активністю – Ростовський», — писав він.
- Прес-служба Держдуми через кілька годин після посади Сазонова підтвердила «Зірці», що з депутатом Держдуми Делімхановим не все гаразд – його поранено.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров написав у соцмережах, що Делімханов не виходить із ним на зв’язок. І додав, що готовий виплатити щедру винагороду, якщо українська розвідка повідомить його, куди ними було завдано удару і де йому шукати «дорого брата».
- Депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов із посиланням на спікера Держдуми повідомив, що Делімханов живий — Володін розмовляв із ним.
- Командир спецназу «Ахмат» Апти Алаудінов повідомив ТАРС, що Делімханов «живіший за всіх живих і перебуває зараз в республіці». За його словами, депутат прямує до Кадирова.
- У понеділок, 12 червня, Делімханов зустрічався із губернатором Білгородської області В’ячеславом Гладковим. Після цього він і Рамзан Кадиров повідомили про перекидання батальйону «Захід-Ахмат» до регіону для охорони кордону, через який регулярно здійснюють рейди диверсійні групи з росіян, які воюють на боці України.
Делімханов – двоюрідний брат Рамзана Кадирова. Вважається другою за значимістю людиною Чечні. Під час першої чеченської війни він був особистим водієм у відомого польового командира Салмана Радуєва. З початком другої кампанії перейшов на бік окупантів і почав свій шлях до російської влади. Неодноразово обирався до Держдуми, де працює і зараз як представник «Єдиної Росії».
- Після початку війни, у березні 2022 року, як писав Кадиров, Делімханов перебував в Україні. Він присутній на численних роликах з України, які розміщували Кадиров та інші силовики у соцмережах. Деякі спостерігачі вважають, що ці ролики знімалися з пропагандистською метою і не свідчать про серйозний внесок кадировців у бойові дії. Влітку минулого року Путін надав депутату звання Героя Росії.
- Дізнатись більше: 2020 року видання «Проект» у своєму розслідуванні розповіло про те, як Кадиров і Делімханов через підставну особу – московського рієлтора – володіють майном на сотні мільйонів доларів.
Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України Віктор Хоменко написав: “Усі російські військові злочинці будуть покарані. Нехай оглядаються все своє життя. Будь-де, незалежно в якому куточку – ми з часом розставимо всі крапки над «і».”Tweet