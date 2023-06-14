Кортеж правої руки Кадирова Адама Делімханова потрапив під обстріл поряд із Бердянськом, його чи поранено чи вбито

В середу вранці ЗМІ повідомили про загибель депутата Держдуми Адама Делімханова, який вважається правою рукою Рамзана Кадирова під час ракетного удару ЗСУ в районі міста Приморськ (поряд із Бердянськом). Прес-служба Держдуми РФ за кілька годин повідомила про поранення депутата.

Першим про загибель Делімханова повідомив український журналіст Кирило Сазонов, який зараз воює в спецпідрозділі ЗСУ. За його інформацією, це сталося вранці 14 червня в окупованому Росією місті Приморськ Маріупольського району. За інформацією Сазонова, українська розвідка шукала скупчення ворожої техніки, але звернула увагу на кортеж позашляховиків і завдала удару по ньому. Сазонов стверджує, що загинули Делімханов та близько 200 силовиків, цивільні не постраждали. Після удару, за даними журналіста, до Приморська прилітали 12 вертольотів.

Радник українського мера міста Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про велику активність напередодні увечері у небі над Маріуполем та Маріупольським районом. «Вертольоти, літаки, ракетні удари над Маріупольським районом у бік Запорізької області. З двох напрямків – пріоритет Приморсько-Ахтарський, із меншою активністю – Ростовський», — писав він.

Прес-служба Держдуми через кілька годин після посади Сазонова підтвердила «Зірці», що з депутатом Держдуми Делімхановим не все гаразд – його поранено.

Глава Чечні Рамзан Кадиров написав у соцмережах, що Делімханов не виходить із ним на зв’язок. І додав, що готовий виплатити щедру винагороду, якщо українська розвідка повідомить його, куди ними було завдано удару і де йому шукати «дорого брата».

Депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов із посиланням на спікера Держдуми повідомив, що Делімханов живий — Володін розмовляв із ним.

Командир спецназу «Ахмат» Апти Алаудінов повідомив ТАРС, що Делімханов «живіший за всіх живих і перебуває зараз в республіці». За його словами, депутат прямує до Кадирова.

У понеділок, 12 червня, Делімханов зустрічався із губернатором Білгородської області В’ячеславом Гладковим. Після цього він і Рамзан Кадиров повідомили про перекидання батальйону «Захід-Ахмат» до регіону для охорони кордону, через який регулярно здійснюють рейди диверсійні групи з росіян, які воюють на боці України.

Делімханов – двоюрідний брат Рамзана Кадирова. Вважається другою за значимістю людиною Чечні. Під час першої чеченської війни він був особистим водієм у відомого польового командира Салмана Радуєва. З початком другої кампанії перейшов на бік окупантів і почав свій шлях до російської влади. Неодноразово обирався до Держдуми, де працює і зараз як представник «Єдиної Росії».

Після початку війни, у березні 2022 року, як писав Кадиров, Делімханов перебував в Україні. Він присутній на численних роликах з України, які розміщували Кадиров та інші силовики у соцмережах. Деякі спостерігачі вважають, що ці ролики знімалися з пропагандистською метою і не свідчать про серйозний внесок кадировців у бойові дії. Влітку минулого року Путін надав депутату звання Героя Росії.

Дізнатись більше: 2020 року видання «Проект» у своєму розслідуванні розповіло про те, як Кадиров і Делімханов через підставну особу – московського рієлтора – володіють майном на сотні мільйонів доларів.

Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України Віктор Хоменко написав: “Усі російські військові злочинці будуть покарані. Нехай оглядаються все своє життя. Будь-де, незалежно в якому куточку – ми з часом розставимо всі крапки над «і».”